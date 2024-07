Ucraina Tajani Minacce russe? Sono propaganda verso interno paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – La minaccia della Russia di una escalation a livello internazionale se aumenteranno gli aiuti militari della Nato all’, “mi sembra più che altro per dimostrare anche all’del proprioche la Federazione Russa non ha paura dell’occidente, che di fronte a una mobilitazione della Nato loropronti a fare chissà che cosa. Non bisogna sottovalutare nulla, ma questa mi sembra una minaccia propagandistica, in questa fase la Federazione Russa lavora molto sulla disinformazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin collegamento con “Stasera Italia” su Rete4. “Non c’è nessuna guerra, noi non vogliamo fare la guerra a nessuno, noi stiamo soltanto difendendo il diritto dell’all’indipendenza.