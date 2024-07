Trieste Airport da record +42% di passeggeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)disul flusso di. Da gennaio a giugno è stato registrato un aumento del +42 per cento e, il confronto con i dati del 2019, fa salire la percentuale al 54 per cento. L'areoporto giuliano risulta sopra la media italiana, complice anche l'investimento Ryanair, che ha scelto lo scalo di Ronchi come base Gamechanger. Dalpossono essere raggiunte 22 destinazioni nazionali e internazionali e l'ad dell'areoporto del Fvg, Marco Consalvo, ha ipotizzato che, alla fine dell'anno, il numero dipotrebbe attestarsi attorno a 1,3 milioni. I dati e le dichiarazioni dell'ad delsono pubblicati nell'edizione odierna del quotidiano locale, Il Piccolo. .