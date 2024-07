Tragedia estiva | due morti per malore sulle spiagge della Puglia Temperature sopra i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Una giornata di sole cocente si è trasformata inlungo il litorale ionico di Porto Cesareo e sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, con la perdita di due uomini a causa di improvvisi malori.Leggi anche: “Faccio una strage”, litiga con il padre per la casa e lo ammazza in garage: “Un massacro” La drammatica sequenza di eventi ha avuto inizio questa mattina, quando un uomo di 70 anni, identificato come F.P. e originario di Brindisi, è stato colto da unmentre cercava refrigerio nelle acque prospicienti il Lido Tabù. Nonostante gli sforzi tempestivi dei bagnini, del personale del servizio spiaggia e dei bagnanti, che hanno tentato disperatamente per oltre un’ora di rianimarlo, l’uomo è purtroppo deceduto. Gli operatori del salvataggio hanno utilizzato tutti i mezzi a loro disposizione, compreso il massaggio cardiaco e i defibrillatori presenti nello stabilimento, fino all’arrivo delle ambulanze del 118.