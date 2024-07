Traffico Roma del 13-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al momento si insegnasu via del Trullo in via Gregorio Settimo in via Marmorata e via Ostiense zona piramide in via delle Cave su parte di via Laurentina nulla da segnalare sul resto delle principali In collaborazione con Luce Verde infomobilità