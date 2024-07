Torna al Santuario della Verna il festival internazionale di musica d’organo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024) CHIUSI– Dal 17 luglio al 21 agosto ilè pronto ad ospitare la 37esima edizione deldi, evento di grande spessore nella cultura italiana sullaorganistica, che porta in provincia di Arezzo musicisti di fama mondiale, sotto la direzione artistica del maestro Eugenio Maria Fagiani. Ilè organizzato in collaborazione dal Comune di Chiusie dal, con il patrocinioRegione Toscana,Provincia di Arezzo, del Comune di Firenze, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Cinque i concerti in programma per questa 37esima edizione, che si svolgeranno sempre il mercoledì alle 21,15.