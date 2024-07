Testosterone cambiano criteri di misurazione | nuovo metodo per i medici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 12 lug, (Adnkronos Salute) -per misurare il. E' stato messo a punto, per la prima volta, dagli specialisti della Società italiana di andrologia (Sia) unstrumento, chiamato Trace (ReplACEment) - descritto in unstudio Sia pubblicato sul Journal of Personalizedne - che aiuta il medico a diagnosticare il deficit die a prescrivere in modo più preciso e appropriato la terapia ormonale sostitutiva. Per stabilire se dare una terapia a base diagli uomini non più giovanissimi con qualche sintomo di carenza, non basta, infatti, valutare i semplici livelli ormonali nel sangue. Oltre ai parametri di laboratorio, che includono i valori Lh, ormone luteinizzante, e Fsh, ormone follicolo-stimolante, bisogna tenere conto di una serie di segni e sintomi clinici che evidenziano un deficit di, come il sovrappeso e addirittura l'obesità, l'ipertensione, l'iperglicemia, la disfunzione erettile, la depressione, la riduzione della massa muscolare, gli sbalzi di umore e il calo della libido.