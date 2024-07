Taylor Swift tutto pronto per il concerto di Milano | ecco la scaletta di oggi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) (Adnkronos) – L’attesa è finita. Dopo 13 anni,, la cantante regina del pop mondiale capace di infrangere ogni record, è pronta a incantare San Siro, con un doppio appuntamento – stasera e domani 14 luglio – che vedrà 130mila spettatori, provenienti da mezza Europa e anche dagli Stati Uniti, per un doppio sold out. Uno show musicale per un’artista capace di far sentire la sua voce anche sull’economia del Paese che la ospita: il giro d’affari del weekend targato ‘Miss America’ si avvicina ai 180 milioni di euro, stima la Confcommercio, e c’è chi sarebbe disposto anche a pagare 13mila euro per un suo biglietto. Le due date fanno parte del suo Eras Tour: 152 tappe di cui 75 in Nord America, nove in Sudamerica, dieci in Asia, sette in Oceania e 51 in Europa.