Taylor Swift la scaletta del concerto a Milano

Taylor Swift Eras Tour Milano: la setlist dei concerti a San Siro

In attesa di cantare – rigorosamente agghindate di tutto punto – a squarciagola tutta la discografia della cantautrice statunitense dei record, ecco di seguito l'immancabile setlist del concerto per non farsi cogliere impreparate. 

LOVER 
Miss Americana & the Heartbreak Prince 
Cruel Summer 
The Man 
You Need to Calm Down 
Lover 

FEARLESS 
Fearless 
You Belong With Me 
Love Story 

RED 
Red 
22 
We Are Never Ever Getting Back Together 
I Knew You Were Trouble 
All Too Well 

SPEAK NOW 
Speak Now 
Enchanted 

REPUTATION 
Ready for It? 
Delicate 
Don't Blame Me 
Look What You Made Me Do 

FOLKLORE/EVERMORE 
cardigan 
Betty 
Champagne problems 
August 
Illicit affairs 
My tears ricocade 
Marjorie 
Willow 

1989 
Style 
Blank Space 
Shake It Off 
Wildest Dreams 
Bad Blood 

THE TORTURED POETS DEPARTMENT 
Female Rage: The Musical 
But Daddy I Love Him / So High School 
Who's Afraid of Little Old Me? 
Down Bad 
Fortnight 
The Smallest Man Who Ever Lived 
I Can Do It With a Broken Heart 

SURPRISE SONGS 

MIDNIGHTS 
Lavender Haze 
Anti-Hero 
Midnight Rain 
Vigilante Shit 
Bejeweled 
Mastermind 
Karma

"Eras Tour": Il fulmineo sold-out ed i biglietti fantasma per il 13 e il 14 luglio 
D'altronde, e loro lo sanno, il semplice fatto di essere riusciti ad accaparrarsi i biglietti è già di per sé una vera fortuna.