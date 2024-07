Tammaro Cassandro Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)è pronto per la seconda esperienza olimpica della sua carriera dopo il sesto posto di Tokyo 2020. In bacheca vanta un argento Mondiali (2019), quattro metalli continentali (di cui due nellaa squadre) e un terzo posto nelle Finali di Coppa del Mondo. La rassegna a cinque cerchi sarà per lui l’occasione di farsi trovare pronto in una stagione in cui non sono mancati passaggi a vuoto. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Capua, 5/4/1993Sport e disciplina:(skeet)Quando gareggia: venerdì 2 agosto (qualificazione), sabato 3 agosto (qualificazione+ev. Finale) .