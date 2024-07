Storace | gridano al Cav divisivo ma scordano le vie ai rossi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Le cause perse. A sinistra sono specialisti, ma stavolta – è il caso di dirlo – non li salva nemmeno il paracadute. La “protesta” contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi li ha distrutti nell'anima, fanno gli indignati,all'orrore, promettono la rivoluzione. Diciamo che gli è scappata la frizione e non riescono più a fermare la corsa verso il ridicolo. Certo, i meme che girano sulla rete suscitano simpatia anche in chi ha voluto bene a Silvio, perché non c'è sempre quell'astio che caratterizza chi vede comunque il nemico dall'altra parte. Fa sicuramente tristezza, però, che l'odio debba perpetuarsi persino a poco più di un anno dalla scomparsa del Cavaliere. Ma l'esagerazione dei toni allarmati è davvero insopportabile.