Spagna-Inghilterra Southgate | Non credo nelle favole nei sogni sì Ma devi farli accadere

(Di sabato 13 luglio 2024) “Abbiamo un’opportunità favolosa domani per raggiungere l’obiettivo che abbiamo stabilito fin dal momento in cui abbiamo lasciato il Qatar un po’ prima di quanto avremmo voluto”. Lo ha detto il ct dell‘, Gareth, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2024 contro la: “Siamo entusiasti della sfida. Chiaramente la squadra è migliorataultime settimane, ha mostrato un carattere e una resilienza eccezionali. Devo dire che è stato un privilegio lavorare con loro. È stato un ambiente fantastico in cui lavorare. Abbiamo sempre avuto una visione a lungo termine che abbiamo suddiviso in parti più piccole. I giocatori non hanno bisogno di essere motivati ??per partite come questa. In queste serate,assicurarti di fare tutto bene”.