Sophie Codegoni pronta a vestire i panni dell’opinionista | ecco dove la vedremo

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 13 luglio 2024) Negli ultimi giorniè tornata al centro delle chiacchiere, ma questa volta non per la sua vita sentimentale. Da quanto emerso recentemente, infatti, l’ex volto del GF Vip dovrebbe tornare sul piccolo schermo nelle vestiA TORNARE IN TELEVISIONE – A distanza di diverso tempo dalla sua ultima presenza in un programma L'articolola