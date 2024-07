Siete pronti a vedere i prezzi dei ristoranti oscillare sulla base della domanda e dell' offerta? La proposta dello chef Gipponi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Perché una cena a Rimini sabato 13 luglio deve costare come un qualunque martedì di novembre? Non vale la legge? Voglio condividere con con voi alcuni spunti. Ho chiuso Dina (il suo locale di Guassago in Franciacorta, ndr) d’estate guardando i grandidi mare. Uliassi tra dicembre e marzo chiude, La Madonnina del pescatore fa lo stesso. Le stagioni ci sono per tutti e come le località di villeggiatura si popolano a secondae stagioni vale lo stesso per le città. Avete mai fatto un giro per Milano ad agosto? Il milanese dirà: “a Milano, ad agosto, si sta da Dio!”; “se non sei un ristoratore!!!”, aggiungerei io.in tempo reale I costi di gestione rimangono gli stessi, le spese non cambiano e l’afflusso di clientela si divide per 3 o 4.