Si schianta contro il casello in autostrada | muore tra le fiamme

(Di sabato 13 luglio 2024) Siilintra le– Una macchina ha preso fuoco poco prima delle 8.30 di oggi, sabato 13 luglio 2024, lungo l’Autolaghi all’altezza della barriera di Gallarate, in provincia di Varese. L’automobilista di 53 anni che si trovava a bordo è morto. La vettura si sarebbe scontrata all’altezza della barriera. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La macchina stava viaggiando in direzione Varese. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Per permettere i soccorsi, come scrive “Il Messaggero”, sono stati chiusi ile le corsie in direzione Milano con svolta obbligatoria al bivio in direzione deldi Besnate. Il traffico è rallentato ancora adesso con lunghe code.