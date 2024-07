Senago Lions donano 480 litri di latte alla Caritas

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 13 luglio 2024) I480diper chi è in difficoltà. Sinergia e solidarietà per supportare chi è in difficoltà. IlClub “Ambiente e Futuro” continua nel suo percorso di collaborazione con lacittadina. A fine giugno sono stati consegnati 480di, acquistati grazie ai ricavati .