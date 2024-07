Seconda apparizione pubblica Kate sarà a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) La principessa del Galles,Middleton, assisterà domenica 14 luglio alla finale maschile di. L'ha confermato Kensington Palace, come riporta Sky News Inghilterra.ladida quando le è stata annunciata la diagnosi di cancro all'inizio di quest'anno. In precedenza aveva partecipato al "Trooping the Colour" il mese scorso.alla finale in qualità di patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. In vista della sua primadopo la diagnosi, il mese scorso, la principessa ha detto che sperava di «partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate», ma ha aggiunto di sapere «che non sono ancora fuori pericolo». «Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza», ha detto