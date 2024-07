Sciopero Atm a Milano ennesima protesta mette a rischio metro bus e tram | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024)dei trasporti in tutta Italia. Giovedì 18 luglio è stato proclamato unodel trasporto pubblico locale dai sindacati Filt Cgil, Uilt, Fit, Cisl, Faisa Cisal e Ugla Fna. Ladurerà 4 ore e dovrebbe impattare anche la circolazione dei mezzi dell’Azienda trasporti milanesi (Atm): aquindi, bus e. Non è stata comunicata, per il momento, la fascia oraria interessata dall’astensione dal lavoro. Laè stata indetta contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. L’agitazione servirà, scrive in una nota Filt Cgil, per “rivendicare il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. “Nonostante tutti i tentativi delle organizzazioni sindacali tesi a ricercare un accordo – hanno spiegato i sindacati – si è dovuto prendere atto delle indisponibilità datoriali a rinnovare il ccnl, con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita, a rimodulare la parte normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché ad individuare soluzioni atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale”.