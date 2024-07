Sant’Antimo | Intensificati i controlli della Polizia Locale multe salate a cittadini e attività

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel corso del 10 e 11 luglio, ladiha intensificato i proprisul territorio, focalizzandosi principalmente sul contrasto alla sosta selvaggia e al rispetto del CodiceStrada. Durante queste operazioni sono state emesse sanzioni per un totale di circa 1.000 euro per sosta irregolare su marciapiedi e in zone L'articoloTeleclubitalia. .