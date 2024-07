Sala a Marina Berlusconi su Malpensa non era meglio aspettare?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il sindaco di Milano Giuseppetorna sull'intitolazione dell'aeroporto dia Silviocon un post sui social dove si rivolge direttamente alla figlia dell'ex premier, la primogenita. "Cara, la reputo da sempre una persona intelligente e le sue recenti dichiarazioni me ne hanno dato conferma - scrive -. Lei ha vissuto sulla sua pelle quanto suo padre sia stato amato e odiato. Ma non era, far sì che gli animi si distendessero, far leggere alla storia la vicenda di suo padre con più tranquillità? Perché dobbiamo tornare così presto a schierarci, viste le modalità con cui questa decisione è stata presa?". E poi le chiede se "davvero lei è felice che questo dibattito si riaccenda subito" Glielo chiedo nel rispetto comunque totale delle sue opinioni".