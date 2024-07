Rissa finisce a colpi di coltello Tre i feriti uno in rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Un’aggressione adiè sfociata nel ferimento di tre persone, una delle quali in pericolo di vita. È quanto successo nella notte tra giovedì e ieri sulla provinciale Binasca, all’altezza dell’Amerìc, ex albergo dismesso che si trova sul territorio di Carpiano, al confine col Pavese. È caccia all’aggressore che, prima di fuggire a bordo di un’auto, con una lama ha ferito due ucraini, di 35 e 22 anni, e un romeno di 29. Il più grave è il 35enne, portato in codice rosso al San Matteo di Pavia. Il connazionale di 22 anni è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli di Milano; nello stesso ospedale è finito, in codice verde, il romeno 29enne. L’allarme è scattato all’1.30 al chilometro 11 della provinciale, dove per prestare soccorso sono arrivate due ambulanze, da Melegnano e Landriano, e due auto mediche, da Milano e Lodi.