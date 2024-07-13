Regione Lazio: pubblicato bando da 2 milioni di euro per inclusione lavorativa con progetti di agricoltura sociale (Di sabato 13 luglio 2024) ROMA – È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso pubblico finalizzato alla presentazione di progetti e iniziative per ampliare, rafforzare e sostenere, all’interno del territorio regionale, la crescita e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, incrementandone le potenzialità inclusive e le risposte di servizio all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati. L’avviso prevede la costituzione e L'articolo Regione Lazio: pubblicato bando da 2 milioni di euro per inclusione lavorativa con progetti di agricoltura sociale Temporeale Quotidiano. .Leggi tutta la notizia su temporeale.infoNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 19:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E SPINACETO VERSO ROMA E ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO LATINA CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI CODE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 17. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E TOR VERGATA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 17. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E TOR VERGATA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
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