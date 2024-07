Red Bull RB17 | l’hypercar targata Adrian Newey

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 13 luglio 2024) Redha svelato ieri al Goodwood Festival of Speed la, un’hypercar mozzafiato nata dalla mente del leggendario progettistae prodotta in edizione limitata a soli 50 esemplari Al Festival of Speed di Goodwood, RedAdvanced Technologies ha presentato la, una hypercar esclusiva progettata dae prodotta in soli 50 esemplari. Al cuore dellapulsa un potente motore V10 semicompresso in posizione centrale, capace di sprigionare oltre 1.200 cavalli di pura potenza. La coppia viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio in fibra di carbonio, permettendo alla vettura di raggiungere velocità massime che superano i 350 km/h e di regalare prestazioni paragonabili a quelle di una Formula 1. La monoscocca in fibra di carbonio garantisce rigidità e leggerezza, con un peso complessivo inferiore ai 900 kg che contribuisce all’agilità e alla maneggevolezza di questa hypercar d’eccezione.