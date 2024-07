Ranking Uefa la classifica | la prima squadra italiana è una sorpresa crolla la Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Si avvicina l’inizio della prossima stagione e laha pubblicato il primoaggiornato alla stagione 2024/2025, ufficialmente iniziata l’1 luglio. I risultati ottenuti dalle squadre si riflettono anche sulquinquennale, fondamentale per definire le fasce nel girone unico della nuova Champions League e sulla distribuzione dei ricavi. Lapresente inè la Roma grazie agli ultimi risultati in chiave europea tra Conference e Europa League. I giallorossi si sono portati al quinto posto. La graduatoria è guidata dal Manchester City, sul podio anche Real Madrid e Monaco. In Top-10 anche l’Inter. LadelManchester City – 123 punti Real Madrid – 119 punti Bayern Monaco – 108 punti Liverpool – 96 punti Roma – 90 punti PSG – 85 punti Villarreal – 82 punti Borussia Dortmund – 79 punti Chelsea – 79 punti Inter – 76 punti Lala, complice una stagione senza competizioni europee.