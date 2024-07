Ragusa la fidanzata lo lascia e lui le dà fuoco a casa | arrestato

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 13 luglio 2024) Articolo pubblicato sabato 13 Luglio 2024, 12:01 Un uomo di 28 anni è statoieri a, in Sicilia, con l’accusa di aver datoalla palazzina in cui risiedeva la sua ex ragazza. Un gesto folle e sconsiderato, figlio della mancata accettazione della fine della relazione con la ragazza, colpevole solo di aver L'articolo, laloe lui le dàproviene da Il Difforme. .