Rabiot il centrocampista è molto VICINO a firmare per QUELLA SQUADRA Le ultime di calciomercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 luglio 2024)Milan, nuovi contatti con la madre-agente del francese: ilalla corte rossonero? Secondo quanto riportato da Tuttosport sul futuro di Adriensi sta fortificando l’interesse delMilan come possibile colpo a zero. Finito l’Europeo infatti sono ripartiti i contatti tra la dirigenza rossonera e la madre-agente del ragazzo per cercare di trovare .