Questura di Avellino passaporto in tempi record | solo 5 giorni per ottenerlo

(Di sabato 13 luglio 2024) Passaporti “no problem” alladigrazie alle nuove procedure di rilascio che consentono di ottenere il documento entro cinquedalla presentazione dell’istanza. A mettere a punto il sistema è stata la divisione della polizia amministrative, sociale e dell’immigrazione dellaAvellinese. “Talestica – assicura una nota della– sarà mantenuta anche per la corrente stagione estiva, periodo notoriamente caratterizzato da un incremento delle richieste di”. “Ciò – viene evidenziato – al fine di meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini”. Anche i commissariato distaccati hanno perfezionato i, riducendoli a meno di 10lavorativi.più brevi anche per le prenotazioni on-line sulle agende passaporti, sia ordinaria, sia prioritaria: “permane una situazione ottimale – si legge ancora nella nota – atteso che dallo scorso mese di marzo di quest’anno viene mantenuta costantemente una disponibilità di posti liberi presso l’Ufficio passaporti dellae dei quattro commissariati Ps distaccati, già dal giorno immediatamente successivo a quello in cui si richiede la prenotazione”.