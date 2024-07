Proteste contro il turismo di massa a Barcellona | “Affitti ai residenti limitati il problema va risolto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 13 luglio 2024) Davide Centonze, 55enne bolognese, da 10 anni vive e lavora come guida turistica a, una città per cui prova un amore incondizionato. A Fanpage.it ha raccontato i motivi delle recentiildie da cosa sono nate. "C'è da lavorare sulla riduzione degli affitti e sull'aumento degli stipendi di chi lavora in questo settore", ha spiegato. .