Principessa Kate domani alla finale maschile di Wimbledon

(Di sabato 13 luglio 2024) Londra, 13 lug. (Adnkronos) - Ladel GallesMiddleton assisteràdel torneo di, in programma domenica 14 luglio tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dopo che nei giorni scorsi si era parlato di questa possibilità. Quella disarà la seconda apparizione in pubblico diMiddleton in un mese - la prima è stata a giugno in occasione della parata 'Trooping the colour' per il compleanno del re - dall'intervento all'addome e poi ddiagnosi di cancro rivelata a marzo. A giugno, laha diffuso un messaggio fornendo informazioni sulle proprie condizioni: "Sto meglio ma non sono ancora fuori pericolo" , ha scritto, facendo riferimento anche alle terapie a cui si sta sottoponendo.