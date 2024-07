Principessa Anna colpita da un cavallo? Contusioni al volto come si è presentata in pubblico | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo l'incidente con un, sembra stiano migliorando le condizioni della, sorella di re Carlo. Lo dimostra il fatto che la secondogenita della defunta regina Elisabetta abbia deciso di partecipare, venerdì 12 luglio, al primo impegnoda quando è in convalescenza per via dell'incidente. La sorella di Carlo III, in particolare, ha deciso di prendere parte ai campionati nazionali della Riding for the Disabled Association (competizioni con cavalli in cui gareggiano bambini e adulti disabili) che si sono svolti all'università di Hartpury nel Gloucestershire. In molti, durante l'evento, hanno chiesto allasi sentisse. E lei ha rivelato di "non ricordare molto dell'incidente". La zia di William è statada unmentre passeggiava nelle vicinanze della sua casa a Gatcombe Park all'inizio di giugno.