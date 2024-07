Presidenza del Consiglio di Firenze l’opposizione | Deve essere ricoperta da un esponente della minoranza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024)– “Alla luce del dibattito in corso sui giornali e a pochi giorni dall’insediamento delcomunale, chiediamo che il nome del prossimo o prossima presidente delcomunale venga scelto tra le filadi Palazzo Vecchio, che rappresenta però il 57 per cento dei cittadini che hanno votato alle ultime elezioni e che non ha dunque votato per Funaro e per le forzesua coalizione”. Così, in una nota congiunta, gli eletti di tutti e 8 i gruppi consiliari di(Fdi, Lista civica Schmidt, Lega, FI, IV,Democratica, Sinistra Progetto Comune, M5S). Ilcomunale diè stato convocato dalla sindaca Sara Funaro, per la seduta di insediamento, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio per martedì (16 luglio) alle 14.