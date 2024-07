Per le vacanze prevista una spesa media complessiva 1200 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Quasi un terzo delle famiglie (31%) quest'anno ha previsto un budget diper leestive più elevato rispetto al 2023, mentre per il 18% sarà inferiore soprattutto per l'aumento delle spese familiari o a causa di altre spese da sostenere nei prossimi mesi. C'è poi un 42% che prevede di spendere come la scorsa estate e un 9% che non ha ancora definito il budget di. In ogni caso, lapro capiteper leestive è pari a 1.190, il 10% in più rispetto alla scorsa estate (1.090). Emerge dal focus sulleestive dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Tra giugno e settembre comunque più della metà degli italiani faràsia brevi che lunghe (il 51% contro il 49% dello stesso periodo del 2023), il 34% farà solobrevi o sololunghe, mentre il 16% non andrà in vacanza (quota in diminuzione rispetto al 23% della scorsa estate).