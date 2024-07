Pavlovic Milan BOZZA D’INTESA con il difensore! Le possibili cifre DELL’OPERAZIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilsi avvicina all’acquisto di. Come riportato da Gianluca Di Marzio i rossoneri hanno trovato unacon ildel Salisburgo. In questo momento, però, manca l’intesa tra i due club. Iloffre 20 milioni, mentre il club austriaco ne chiede 30. La distanza è ancora ampia ma non è .