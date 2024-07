Paolini-Krejcikova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Jasminese la vedrà contro Barboranella finale femminile di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. La toscana può diventare la prima tennista azzurra della storia a vincere il prestigioso Major britannico. Prima, però, deve sconfiggere la ventottenne ceca, n° 32 del ranking mondiale ma capace di issarsi addirittura fino alla seconda piazza della classifica nel febbraio di due anni fa. È una giocatrice decisamente esperta a certi livelli e nella primavera del 2021 ha trionfato sul rosso del Roland Garros, lo stesso Slam in cui l’italiana quest’anno ha raggiunto la finale sia in singolare sia in doppio insieme a Sara Errani. Le due si sono già incontrate nel gennaio del 2018 al primo turno delle qualificazioni degli Australian Open ein quella circostanza riuscì a racimolare solamente tre giochi.