Paolini-Krejcikova è molto più di una finale di Wimbledon è un sogno che si realizza

(Di sabato 13 luglio 2024) Ci vogliono talento, testa, spirito e forza per arrivare a giocare due finali di Slam a poco più di un mese di distanza. Jasmineha tutto questo e anche di più. Dopo averci emozionati al Roland Garros, oggi alle 15 (ora italiana) scende in campo contro la ceca Barborasul Center Court dell’All England Club di Londra per la sua primadi, la prima in assoluto per una tennista italiana, che apre un weekend di super sport tra tennis e calcio (domani ore 21 c'è Spagna-Inghilterra). Ma adesso è il momento della nostra Jasmine. Dove vedere Jasminevs Barboraoggi (e subito) ain streaming, la finalissima femminile Tutti coloro che vogliono seguire la partitissima Jasminevs Barboraoggi alle 15 possono farlo sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.