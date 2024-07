Orrore in Francia bambina di sei anni rapita e uccisa a coltellate | arrestato il compagno della madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) È statol’uomo sospettato di aver rapito e poi ucciso Celya, ladi 6figliasua compagna, in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l’If, a una ventina di chilometri a nord-ovest di Rouen, la notte scorsa. L’uomo è stato fermato e si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. “I gendarmi hanno trovato eintorno alle 6 il principale sospettato“,, “vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l’If”, hanno fatto sapere le forze dell’ordine. Il corpo senza vitapiccola, la cui scomparsa nel nordaveva fatto scattare il sistema di ‘allarme rapimento’, era stato ritrovato venerdì sera. Era stata laa chiamare la polizia intorno alle 18 di venerdì per dire che il suo, che non è il padre, l’aveva appena aggredita con un coltello, ha spiegato una fonte delle forze dell’ordine.