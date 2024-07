Ora la Nato è più forte Accolga subito l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2024) Mentre oltre 50 Paesi nel mondo, a ragione, firmano nel mondo l'appello a Biden per togliere Cuba dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo nella quale lista, nota bene, non figura la Russia - laha la possibilità di vincere il terrore di Putin, hic et nunc, qui e ora, ammettendo dal'nel Patto Atlantico. Senza se e senza ma.