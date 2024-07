Noi di Centro – Essere Democratici consolidato il patto federativo per le Elezioni Regionali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo condiviso l’opportunità di consolidare e potenziare il legame politico tra i movimenti Noi died. Abbiamo stretto unche corrobora la collaborazione e l’alleanza strutturale che finora ha raccolto successi importanti in tutte ledi primo e secondo grado nella provincia di Benevento”, lo scrivono in una nota Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi die il coordinatore provinciale diRaffaele Del Vecchio. “Iltra Noi diedsi configura come l’esito naturale del percorso avviato con le Amministrative di Benevento e che vede i due movimenti impegnati nella governance territoriale in tutti gli Enti e le agenzie partecipate della provincia di Benevento.