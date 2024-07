Nel Lazio 200 lavoratori Euronics a rischio licenziamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "Abbiamo indetto lo sciopero deidelle società con insegna, con presidio di fronte alla Regione, per chiedere certezze e tutele per i dipendenti. Abbiamo una serie di preoccupazioni, una di queste ci è stata confermata nel corso dell'incontro che abbiamo avuto in Regione: Nova Spa, che non si è presentata al tavolo in Regione, avrebbe aperto una procedura dicollettivo per una riduzione di circa 200nel, con la chiusura di alcuni punti vendita. Una prospettiva inaccettabile: la Regione ha inoltrato una convocazione urgente alla società, e ci aspettiamo che l'azienda risponda al più presto: il sindacato ha il diritto di conoscere il destino deie di tutelarli al meglio. La Regione ha assicurato che si farà garante della tutela di centinaia di posti di lavoro".