Mosca minaccia | Le capitali europee potenziali obiettivi Tajani | è solo propaganda interna

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 13 luglio 2024)alza ulteriormente il tiro nei confronti dell’ Europa in risposta alla decisione degli Stati Uniti di dispiegare missili a lungo raggio in Germania . Dopo aver denunciato «un ritorno alla guerra fredda » ed aver promesso una «risposta militare», il Cremlino ha avvertito che l'iniziativa americana autorizza la Russia a designare come "di ritorsione le «».