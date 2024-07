L’Unione europea contro X È scontro sulle spunte blu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Tra Elon Musk ed Unioneè s. Il patrono di Tesla è infatti stato accusato dalle autorità deldi aver violato proprio i regolamenti europei sui contenuti online relativi al social media X (ex Twitter), in quanto i suoi account “verificati” con leblu potrebbero “ingannare” gli utenti. Dopo un’indagine di ben sette mesi avviata sulla base al Digital Services Act (Dsa) dell’Ue, il regolatore tecnologico del blocco ha infatti affermato che gli utenti potrebbero essere ingannati pensando che l’identità di coloro che hanno leblu sia verificata, quando in realtà per avere una spunta blu è sufficiente pagare, aggiungendo poi di aver trovato prove di “attori malintenzionati” che abusano del sistema. “Dal momento che chiunque può iscriversi per ottenere tale status di ‘verificato’, ciò influisce negativamente sulla capacità degli utenti di prendere decisioni libere e informate sull’autenticità degli account e dei contenuti con cui interagiscono”, ha dichiarato l’Autorità.