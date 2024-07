Luigi Samele Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Terza partecipazione olimpica della carriera per lo sciabolatore pugliese. Tre anni fa a Tokyo fu un’Olimpiade straordinaria per, che riuscì a vincere l’argento sia nella prova individuale sia in quella a squadre. Asarà molto difficile replicare, maè sicuramente tra coloro che possono puntare ad una medaglia, essendo il numero sette del mondo. Con la squadra una qualificazione olimpica complicata e servirà subito una grande prova già dai quarti di finale. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Foggia, 25 Luglio 1994 Sport e disciplina:(sciabola maschile) Quando gareggia: sabato 27 Luglio (prova individuale) e mercoledì 31 Luglio (prova a squadre) .