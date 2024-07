Luca Porro Olimpiadi Parigi 2024 volley | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)è un ventenne di ottime prospettive e con ampi margini di miglioramento. Lo schiacciatore ha già fatto notare pregevoli doti un po’ in tutti i fondamentali ed è stato selezionato per dare manforte al reparto di banda: sarà una delle alternative ai titolari designati Michieletto e Lavia, con la possibilità di fare bene quando sarà chiamato in causa all’interno di un gruppo che punta alla medaglia. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Genova, 9 maggio 2004 Sport e discipina:Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali) .