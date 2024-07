Lorenzo Marsaglia Olimpiadi Parigi 2024 tuffi | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)è alla sua seconda partecipazione olimpica dopo quella a Tokyo 2020. Il romano proverà a centrare la medaglia olimpica nel sincro maschile in coppia con Giovanni Tocci. Servirà la prestazione perfetta per i due azzurri, che sono in un lotto di coppie che può giocarsi il bronzo. Nella prova individuale il romano cercherà la qualificazione alla finale per poi andare a caccia del miglior risultato. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Roma, 16 Novembre 1996 Sport e disciplina:Quando gareggia: venerdì 2 Agosto (finale 3m sincro), martedì 6 Agosto (preliminari 3m), mercoledì 7 Agosto (eventuale semifinale 3m), giovedì 8 Agosto (eventuale finale 3m) .