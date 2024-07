LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Superpole dalle 12 00 Bulega ci prova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP dell, quinto appuntamento dell’appassionante Mondialediin scena nel circuito di Donington Park, pista solita a regalare momenti dide spettacolo. I fari saranno puntati chiaramente sul centauro più acclamato del paddock: Toprak Razgatlioglu (BMW) che, dopo il dominio di Misano, ha conquistato la leadership della classifica piloti precedendo di 21 lunghezze Nicolò(Ducati), secondo davanti all’altra Ducati ufficiale dello spagnolo Alvaro Bautista, lontano solo tre punti. Più distante invece la Kawasaki di Alex Lowes, quarto a -55 dalla vetta. In occasione delle prove libere del venerdì, Razatlioglu (al momento corteggiatissimo per la MotoGP) ha dettato legge in entrambi i segmenti, mandando un segnale chiaro a tutto il movimento.