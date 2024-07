LIVE – Paolini-Krejcikova 2-6 1-0 finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per lafemminile di(erba). La toscana può diventare la prima tennista azzurra della storia a vincere il prestigioso Major britannico. Prima, però, deve sconfiggere la ventottenne ceca, n° 32 del ranking mondiale ma capace di issarsi addirittura fino alla seconda piazza della classifica nel febbraio di due anni fa. È una giocatrice decisamente esperta a certilli e nella primavera del 2021 ha trionfato sul rosso del Roland Garros, lo stesso Slam in cui l’italiana quest’anno ha raggiunto lasia in singolare sia in doppio insieme a Sara Errani. Le due si sono già incontrate nel gennaio del 2018 al primo turno delle qualificazioni degli Australian Open ein quella circostanza riuscì a racimolare solamente tre giochi.