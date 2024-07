Lecce ragazzina 12enne denuncia | Violentata da un animatore

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 13 luglio 2024) Unadi 12 anni in vacanza con i genitori in un villaggio turistico di Melendugno () sarebbe statada uno degli animatori della struttura ricettiva. La minore si è confidata con la mamma e la zia riferendo di avere subito abusi. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia. I fatti risalirebbero a mercoledì scorso. In ospedale è stato attivato il codice rosa, un.