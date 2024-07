Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 13 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di132024 Ariete Importanti svolte astrali nel vostro cielo, non sempre facili, ma che vi daranno la possibilità di muovervi in nuovi campi professionali e con persone nuove, fare esperienze mai vissute, in questa bollente estate 2024. Voi siete tra i protagonisti. Oggi dovete affrontare la terza lunazione, primo quarto in Bilancia produce stress fisico e mentale, una crisi nelle relazioni di vecchia data, agitazione coniugale perché i coniugi devono affrontare problemi che non dipendono però dalla mancanza d'amore. Sorprese per le persone sole. Toro Salute da tenere sotto controllo, Luna infatti cambia in Bilancia che è il vostro settore della salute e del lavoro.