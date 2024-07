L’aria condizionata accesa i vestiti hawaiani e la Coca Cola | tutti gli errori di Giacomo Bozzoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Brescia, 13 luglio 2024 – Era in funzione giovedì scorso il motore esterno dell'ariadella villa sul lago di Garda di. Segno che qualcuno si trovava all'interno. Così i carabinieri, già in zona perché insospettiti da una telefonata su una delle utenze intercettate, hanno perquisito le stanze della residenza e hanno trovato nel cassettone del letto, nascosto, il proprietario, 39 anni, condannato all'ergastolo per omicidio, latitante e ricercato da dieci giorni in tutta Europa e anche altrove e ora trasferito nel carcere di Bollate. Un carcere “modello” scelto dalla Procura di Brescia per scongiurare possibili gesti autolesionistici. Le telecamere Investigatori e inquirenti erano stati allertati, sempre giovedì scorso, anche perché una delle telecamere di sorveglianza della villa di Soiano del Garda aveva smesso di inquadrare la porzione dell'esterno dell'abitazione di propria competenza, come se qualcuno l'avesse oscurata.