L’amica geniale è il libro più bello del 21esimo secolo per il NYT Svelato il mistero di Elena Ferrante

(Di sabato 13 luglio 2024) “” di, nella traduzione inglese di Ann Goldstein e pubblicato da Europa Editions con il titolo “My Brilliant Friend” nel 2012, ha conquistato il primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del 21°del “New York Times”. “Leggere questo romanzo indimenticabile e senza compromessi è come andare in bicicletta sulla ghiaia: è grintoso, scivoloso e snervante, allo stesso tempo”, scrive il quotidiano statunitense che ha incoronato la misteriosa autrice napoletana che scrive sotto pseudonimo. A stilare la classifica dei migliori libri pubblicati dal primo gennaio ad oggi, doveè l’unica italiana sia pure in classifica con tre libri, sono stati 503 americani, tra romanzieri, scrittori di saggistica, poeti, critici e altri amanti dei libri, con il coordinamento da parte dello staff del “New York Times Book Review”.