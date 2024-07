La tradizione? Una grande fregatura | è la negazione della cultura Intervista al pasticcere Corrado Assenza

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Qual è il comfort food di? «Pane e formaggio. Adoro tutti i formaggi. Dalla cagliata di pecorino appena fatta, senza sale, alla ricotta e fino ai super stagionati». E il vino preferito? «Quelli di Josko Gravner: condivido con lui una visione. sarà per questo, forse, che i miei dolci stanno benissimo con i suoi vini». Parliamo di vini dolci? «Ma no, assolutamente no! Qualche tempo fa, a casa sua, feci un dolce al bicchiere per la festa di fine vendemmia: gli ingredienti erano la sua uva e il suo vino. Mi portò quattro grappoli appena raccolti che erano già loro stessi il dolce»., il menestrellonuova pasticceria siciliana, entra nel suo laboratorio, sul retro di Caffè Sicilia a Noto. Lo ricordavamo avvolto nella penombra e profumato di spezie e frutta.